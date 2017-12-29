عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل أكثر من 40 مسلحا بعمليات أمنية في أفغانستان





اعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 40 مسلحا خلال العمليات الأمنية على مدار الـ 24 ساعة الماضية في مختلف انحاء البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة ان الهجمات البرية مدعومة بالمدفعية والدعم الجوي نفذت في أقاليم ننجارهار وغزني وميدان ورداك وباكتيكا وقندهار واروزجان وزابول وفرح وفارياب وهيلماند.



وأضاف البيان أن ثلاث دراجات نارية وبعض الاسلحة دمرت ايضا في هذه العمليات، ولكنه لم يقدم اي معلومات عن الخسائر بين قوات الأمن.



تأتي هذه العمليات في إطار جهود قوات الأمن الأفغانية لتطهير أفغانستان من حركة طالبان، وعناصر تنظيم (داعش).

سبأ [29/ديسمبر/2017] كابول – سبأ :سبأ