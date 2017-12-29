عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : الإنتصار على الإرهابيين في سورية منع من تمددهم





أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال غيراسيموف أن محاربة الإرهابيين في سورية والانتصار عليهم بمشاركة القوات المسلحة الروسية منعا من تمددهم إلى المنطقة والمدن الروسية.



ونقلت وكالات الانباء الروسية اليوم الجمعة عن غيراسيموف قوله في مقابلة مع صحيفة (كراسنايا زفيزدا) الروسية ان الحرب على الإرهاب في سورية منعت من توسعه وانتشاره إلى داخل روسيا أو حدودها .



واضاف “كان من شأن تنظيم (داعش) الإرهابي أن يزيد من انتشاره بزخم إلى البلدان المجاورة وقد التحق به الآلاف من مواطنينا وكان علينا أن نواجه هذه القوة على أراضينا لاحقاً وربما في القوقاز وفي آسيا الوسطى وفي منطقة الفولغا ما كان سيرتب علينا مواجهة مشاكل أكبر بكثير" .



وتابع "لذا قصمنا ظهر (داعش) على الأراضي السورية وقامت قواتنا المسلحة عملياً بهزيمة العدو على مسافات بعيدة عن حدودنا”.



وجدد غيراسيموف التأكيد على أن عدداً من متزعمى تنظيم (داعش) الإرهابي تلقوا تدريبات من قبل مدربين من عدد من بلدان الشرق الأوسط والغرب .. مشيراً إلى القضاء على أكثر من 60 ألف إرهابي في سورية منذ بداية العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب .

سبأ [29/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ :سبأ