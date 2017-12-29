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آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:51:11م
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  اقتصاد
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في شهر
[29/ديسمبر/2017] لندن – سبا :


ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة متجها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.35 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1296.26 دولار للأوقية.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية.

وربح المعدن أكثر من 1.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 بالمائة خلال العام.

وسجل مؤشر الدولار انخفاضا بأكثر من تسعة بالمائة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 16.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1067.58 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 926 دولارا للأوقية.

سبأ
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