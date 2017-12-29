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محافظ ذمار يطلع على سير العمل بمنشأة الغاز ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين
[29/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:


أطلع محافظ محافظة ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على سير العمل في منشأة الغاز بالمحافظة.

وخلال الزيارة اطلع المحافظ المقدشي على سير عملية التعبئة للأسطوانات وخطط التوزيع لتغطية احتياجات المدينة.

واستمع المحافظ من مدير منشأة الغاز عبدالعزيز الجنيد، إلى شرح حول عملية التوزيع لمادة الغاز في عشرة مواقع في اطار المدينة عن طريق البيع المباشر بالإضافة إلى توفير كميات توزع عبر وكلاء شركة الغاز المعتمدين بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والمجلس المحلي بالمدينة.

ووجه المحافظ المقدشي منشأة الغاز بتغطية احتياجات المدينة من مادة الغاز والالتزام بالمحاضر السابقة المتعلقة بآلية التوزيع والبيع بالسعر الرسمي والترتيب لعقد لقاء مع القطاع الخاص لرفد السوق بمادة الغاز بما يسهم في سد الاحتياج.

وشدد على أهمية إسهام القطاع الخاص بدور فاعل في تلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز وبما يسهم في القضاء على الأزمة.

رافقه خلال الزيارة مدير عام مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي ومستشار المحافظة عبده علي العلوي.

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