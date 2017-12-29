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آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:17:04م
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  محلي
استشهاد أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزلهم في غمر بصعدة 
[29/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
استشهد أربعة مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل مواطن بمديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة.
 
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على منازل المواطنين في منطقة تشدان بمديرية غمر ما أدى إلى إستشهاد رجلين وامرأة وطفل وتدمير منزلين .
واستنكر المصدر هذه الجريمة المروعة، التي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في انتهاك سافر لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. 
سبأ
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