دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية [29/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته، وتم تدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية تابعة لهم في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الإسناد الصاروخي دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الغراميل وخليقا وتبة العضيب قبالة منفذ الخضراء في نجران، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في تبة الشبكة قبالة صحراء البقع و في رقابة السديس و موقع عباسة.



وأكد المصدر قنص خمسة جنود سعوديين في موقع ومستحدث الكرس وخلف قرية حامضة وشرق موقع جحفان في جيزان، وكذا إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع مرتزقة الجيش السعودي في مسحية الكتيل بقطاع العارضة.



وسقط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة في استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لهم في الحثيرة والطوال و موقعي قايم زبيد والدماح وجنوب قرية الخل .



وفي عسير تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب ، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في مجازه وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في محافظة مأرب ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة الزغن بمديرية صرواح ، كما تم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم بالمديرية ومصرع من كانوا على متنها .



وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان باتجاه عقبة القنذع بمحافظة البيضاء تحت غطاء جوي مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم .



وأشار المصدر إلى تدمير ثلاث مدرعات وثلاث آليات تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل في الساحل الغربي ، ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع المرتزقة في تبة الدفاع الجوي ببير باشا بمحافظة تعز .



كما شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً واسعاً على مواقع مرتزقة العدوان شمال يختل أسفر عن مصرع نحو 50 منهم و تدمير 16 آلية ما بين طقم ومدرعة ، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة خلال عمليتين نوعيتين للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة الوازعية.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة في تبة السفينة وشعب الجرجور بالقتب في مديرية نهم، في حين تم استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



وحسب المصدر تم إطلاق صاروخي غراد على تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب بمحافظة لحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سبأ