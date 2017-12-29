ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:17:04م
دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية
دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته، وتم تدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية تابعة لهم في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية.
الخارجية السورية: أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري
أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وأن عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية هي إحدى صور دعم الإرهاب التكفيري.
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
آخر الأخبار:
استشهاد أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزلهم في غمر بصعدة 
طيران العدوان يشن 56 غارة على ست محافظات
الصحة تدين بشدة استهداف طيران العدوان لمستشفى حيس بالحديدة
فريق النزول برئاسة الوكيل العزعزي يتفقد سير العمل بمديرية السخنة بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية
[29/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته، وتم تدمير 23 مدرعة و آلية عسكرية تابعة لهم في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الإسناد الصاروخي دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الغراميل وخليقا وتبة العضيب قبالة منفذ الخضراء في نجران، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في تبة الشبكة قبالة صحراء البقع و في رقابة السديس و موقع عباسة.

وأكد المصدر قنص خمسة جنود سعوديين في موقع ومستحدث الكرس وخلف قرية حامضة  وشرق موقع جحفان في جيزان، وكذا إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع مرتزقة الجيش السعودي في مسحية الكتيل بقطاع العارضة.

 وسقط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة في استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لهم في الحثيرة والطوال و موقعي قايم زبيد والدماح وجنوب قرية الخل .

وفي عسير  تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب ، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية  تجمعات الجنود السعوديين في مجازه وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في محافظة مأرب ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة الزغن بمديرية صرواح ، كما تم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم بالمديرية ومصرع من كانوا على متنها .

وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان باتجاه عقبة القنذع بمحافظة البيضاء تحت غطاء جوي مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف  بمحافظة الجوف أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم .

وأشار المصدر إلى تدمير ثلاث مدرعات وثلاث آليات تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل في الساحل الغربي ، ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع المرتزقة في تبة الدفاع الجوي ببير باشا بمحافظة تعز .

كما شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً واسعاً على مواقع مرتزقة العدوان شمال يختل أسفر عن مصرع نحو 50 منهم و تدمير 16 آلية ما بين طقم ومدرعة ، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة خلال عمليتين نوعيتين للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة الوازعية.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة في تبة السفينة وشعب الجرجور بالقتب في مديرية نهم، في حين تم استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم. 

وحسب المصدر تم إطلاق صاروخي غراد على تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب بمحافظة لحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزلهم في غمر بصعدة 
طيران العدوان يشن 56 غارة على ست محافظات
الصحة تدين بشدة استهداف طيران العدوان لمستشفى حيس بالحديدة
فريق النزول برئاسة الوكيل العزعزي يتفقد سير العمل بمديرية السخنة بالحديدة
تدمير 16 آلية ومصرع وإصابة أكثر من 50 مرتزقا بجبهة الساحل الغربي
الصحة تعلن الحديدة محافظة منكوبة صحيا
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية التعزية تندد بجرائم العدوان ومجزرة سوق الحيمة
إلقاء القبض على عناصر اشتركت بالمجازر الأخيرة بالحديدة برفع الإحداثيات للعدوان
قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وعسير
مناقشة الأوضاع في مديرية السبرة بإب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزلهم في غمر بصعدة 
[29/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 56 غارة على ست محافظات
[29/ديسمبر/2017]
الصحة تدين بشدة استهداف طيران العدوان لمستشفى حيس بالحديدة
[28/ديسمبر/2017]
تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[28/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين باستهداف طيران العدوان مستشفى حيس بالحديدة
[28/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by