طيران العدوان يشن 56 غارة على ست محافظات [29/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 56 غارة على ست من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد وجرح سبعة مواطنين وتدمير الممتلكات الخاصة والمنشئات العامة.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطنين اثنين واحتراق شاحنتهما المحملة بالخضروات إثر غارة على الخط العام بمديرية المطمة في محافظة الجوف.



وأوضح المصدر أن الطيران شن عشر غارات على مديريتي خب والشعف والمطمة وغارة على شبكة اتصالات في مديرية الزاهر.



وذكر المصدر أن أحد المسعفين استشهد وجرح أربعة مواطنين في أربع غارات شنها الطيران على مستشفى حيس بمحافظة الحديدة و سيارة اسعاف تابعة لها .



وفي محافظة صعدة أفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الأزهور و غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح، وأربع غارات على مديرية باقم وثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف ومثلها على مديرية الظاهر ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء و 11 غارة أخرى على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.

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