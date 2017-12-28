الصحة تدين بشدة استهداف طيران العدوان لمستشفى حيس بالحديدة [28/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مستشفى حيس وسيارة إسعاف بمحافظة الحديدة اليوم بأربع غارات، نتج عنها استشهاد أحد المسعفين وجرح أربعة مواطنين.



وذكّر الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن والمجتمع الدولي أن العدوان سبق وأن استهدف مستشفى حيس في 11 من ديسمبر الجاري بغارتين نتج عنهما استشهاد ستة أشخاص.



وأكد الدكتور الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصمت الأممي والدولي شجع العدوان على تكرار جرائمه باستهداف المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن والتي بلغت أكثر من 415 منشأة صحية.



ولفت إلى أن طيران العدوان استهدف حتى اليوم 65 سيارة إسعاف واستشهاد 81 مسعفا وإصابة أكثر من 220 آخرين في تحد سافر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المنشآت الطبية أو الأطقم الإسعافية.



وحمل تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن انهيار النظام الصحي وتوقف الخدمات الصحية في أكثر من 55 في المائة من المرافق الصحية وما نتج عن ذلك من تراجع المؤشرات الصحية في اليمن أكثر من 10 سنوات إلى الوراء، كما حمل تحالف العدوان مسئولية تفشي الأوبئة وما نتج عنها من وفيات كالكوليرا والديفثيريا وغيرها.

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