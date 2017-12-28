فريق النزول برئاسة الوكيل العزعزي يتفقد سير العمل بمديرية السخنة بالحديدة [28/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:

تفقد فريق النزول الميداني برئاسة وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي اليوم، سير الأداء في عدد من القطاعات بمديرية السخنة.



حيث أطلع الفريق ومعه مدير عام المديرية فضل صالح علي، على سير العمل في عدد من المرافق ومنها المركز التعليمي بالمديرية ومكتب الصحة ومستشفى السخنة الريفي.



واستعرض الفريق خلال لقاءه بقيادة السلطة المحلية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية الصعوبات التي تعترض سير العمل في قطاع التربية والصحة والأوقاف والواجبات الزكوية.



وأشار رئيس وأعضاء الفريق إلى أنه سيتم الرفع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالصعوبات التي تعترض سير الأداء والاحتياجات التي يتطلبها العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأشادوا بصمود القيادات الإدارية والعاملين في مختلف القطاعات.. مؤكدين أهمية استمرار الصمود لإفشال مخططات العدوان.



وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التلاحم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.



وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفع الجاهزية الأمنية والتنسيق بين القيادات في المديرية ومساندة المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



وحث الفريق العاملين في القطاع التربوي والصحي على مواصلة دورهم في التوعية بمخططات العدوان وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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