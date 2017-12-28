|
الصحة تعلن الحديدة محافظة منكوبة صحيا
[28/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، الحديدة محافظة منكوبة صحيا وفق المؤشرات الصحية والبيانات الميدانية.
وأشارت وزارة الصحة في بيان صادر عنها مساء اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإعلان جاء بعد استشهاد أكثر من 136 مدنيا في قصف طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين وتدمير معظم المرافق الصحية وتسبب العدوان في تفشي الأوبئة وسوء التغذية بالمحافظة.
وأهابت وزارة الصحة بجميع المنظمات الدولية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أبناء هذه المحافظة المستهدفة بشكل مكثف من قبل العدوان خاصة خلال الأسابيع الماضية.
سبأ