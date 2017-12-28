وقفة احتجاجية لأبناء مديرية التعزية تندد بجرائم العدوان ومجزرة سوق الحيمة [28/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:

نظم أبناء مديرية التعزية بمحافظة تعز اليوم وقفة احتجاجية بمرور ألف يوم من العدوان والحصار، وتنديدا بمجازر العدوان المروعة وأخرها مجزرة سوق الحيمة بحضور المحافظ عبده محمد الجندي.



وندد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية ومشائخ وأعيان المديرية، بالمجازر الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين في سوق بمنطقة الحيمة بالتعزية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب اليمني.



وأشاروا إلى أن هذه المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان جرائم حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية.. مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها.



وأكد بيان صادر عن الوقفة، استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان ورفد جبهات العزة والشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وسيادته وطرد الغزاة والمحتلين.



كما أكد أن الشعب اليمني لن يركع وأن الصمود والثبات والتصدي للعدوان هو الخيار الوحيد حتى تحقيق النصر.

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