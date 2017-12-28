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آخر تحديث: الخميس، 28 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:53:34م
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إلقاء القبض على عناصر اشتركت بالمجازر الأخيرة بالحديدة برفع الإحداثيات للعدوان
[28/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
القت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة القبض على عدد من المرتزقة قاموا برفع الإحداثيات لقوى العدوان.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد عملية تحري ومتابعة من القبض على خمسة من عناصر الإجرام التابعة للعدوان في مديريتي بيت الفقيه والحالي ومناطق الساحل الغربي اشتركت في المجازر الأخيرة بالمحافظة برفع الإحداثيات.

وأشار المصدر إلى أن تلك العناصر اعترفت بتورطها في جريمة رصد تحركات الجيش واللجان الشعبية وتحديد إحداثيات لنقاط أمنية ومزارع مواطنين ورفعها لدول العدوان التي استهدفتها بالطيران ما أدى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي خلفها القصف.

وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية سبق وان حذرت ضعاف النفوس من الانخداع بقوى العدوان. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قادرة على كشف الخلايا الإجرامية وإلقاء القبض عليها وإحالتها للجهات المختصة لتنال جزائها الرادع.

وأهاب المصدر بكافة المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي تحركات مشبوهة للعناصر العميلة التي تخدم العدوان السعودي الأمريكي.
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