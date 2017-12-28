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قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وعسير
[28/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:
قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم عدداً من مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير محققة إصابات مباشرة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس، واستهدفت أيضاً تجمعات أخرى للمرتزقة في موقع عباسة بنجران.
وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي قايم زبيد والدماح وجنوب قرية الخل بجيزان، بالإضافة إلى استهداف تجمعات أخرى في قمعة الشيخ ومجازة بعسير تكبد العدو خلالها خسائر فادحة.
ولفت المصدر إلى أن وحدة القناصة استهدفت أحد المرتزقة في منفذ علب.
سبأ