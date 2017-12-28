مناقشة الأوضاع في مديرية السبرة بإب [28/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة عبد الحميد الشاهري الأوضاع بمديرية السبرة في الجوانب الخدمية والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمديرية والمشائخ والأعيان والحكماء، إلى الجوانب المتصلة بتوفير الخدمات العامة للمديرية.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبد الواحد المروعي ثمن الوكيل الشاهري موقف المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وقيادة السلطة المحلية والتنفيذيه المشرفة في مواجهة العدوان وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح.



وقال "إن أبناء مديرية السبره يمثلون في مختلف المراحل رافدا بشري واقتصادي في رفد الجبهات منذ بداية العدوان" .. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة حل كافة قضايا المديرية.



وحث الشاهري على أهمية استشعار المرحلة التي يمر بها الوطن وما يراهن عليه العدوان من مخططات تآمرية لتمزيق الصف والنسيج الاجتماعي.



وأكد أهمية مواصلة الصمود والثبات والتلاحم والاستبسال وحشد الرجال إلى جبهات تلعزة والشرف حتى تحقيق النصر .



من جانبه أشاد وكيل المحافظة المروعي بدور مشائخ السبرة ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه وإستقراره ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .



ودعا إلى تشكيل لجنة لحل الإشكالات ومناقشتها وعدم السماح لكل من يحاول شق الصف الوطني والجبهة الداخلية.



وتم خلال الاجتماع الإستماع إلى عدد من المداخلات والآراء المقدمة من قبل الحاضرين الذين أكدوا استعدادهم استمرار الصمود والثبات وتامين الساحات ورفد الجبهات.



وأدانوا إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني وعدم مراعاة لمشاعر الأمة ومقدساتها.

وبارك الجميع نجاح القوة الصاروخية في اطلا ق صاروخ باليستي على قصر اليمامة في الرياض.



وشدد المشاركون على وحدة الصف والنسيج الاجتماعي وتعزيز مبدأ الأخوة والتلاحم والتعايش السلمي بين كافة المكونات.

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