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الملتقى الإسلامي ينظم ندوة عن القدس ومرور ألف يوم من العدوان
[28/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية ،وألف يوم من الصمود اليمني" ، نظمها الملتقى الإسلامي.

وفي الندوة أشار العلامة عبد الله الشاذلي إلى موقف الشعوب والأنظمة من قضية فلسطين .. قال " إن فلسطين قضية محورية بالنسبة للأمة ومهمة ومركزية".

وأضاف "حال الأمة اليوم هو حال شعوب توّاقة لكنها مظلومة مهضومة من قبل حُكّامها الذين لاهم لهم إلا مصلحتهم والبقاء على كرسي الحكم ".. لافتا أن الغرب أوجد الجماعات التكفيرية وصنعها وجعل منها جماعات مشتددة تهتم بقضايا هامشية ولا تفهم من الإسلام إلا الشكليات وذلك ليبعدوهم عن قضية الأمة .

فيما أشار أمين عام الملتقى الإسلامي العلامة عبدالمجيد الحوثي إلى أن ألف يوم من العدوان الأمريكي يقابله ألف يوم من الصمود والثبات" .. وقال" إذا أردت أن تعرف كيف تواجه عدوك فعليك أن تعرف خطته وخطواته" .

وأكد أنه من واجب الجميع فهم الإسلام الحقيقي لإفشال مؤامرة الأعداء ، وأن نجسّد الرحمة على الواقع .. مضيفا " إن الثورة اليمنية التي تكالب عليها الأعداء لأنهم رأوا أنها تمثل الإسلام الصحيح وتريد الحرية للناس ".

وأشار إلى معرفة العدو أن اتجاه الأمة نحو العلم ستكون قوية فاعمل على تجهيلها بشكل ممنهج ومنظم .. وقال "يجب أن تكون هناك ثورة علمية ضد التجهيل الممنهج الذي يعمل عليه الأعداء ".

وشدد العلامة الحوثي على ضرورة نبذ الفرقة والخلافات .. مؤكدا أن القضية الفلسطينية محورية يجب أن توجه البوصلة نحوها.

وأكد أن الصمود اليمني هو ضد مشروع أمريكا الإمبريالي الاستكباري وليس فقط في وجه السعودية والإمارات.. وقال" إن الثورة اليمنية لها علاقة بالقضية الفلسطينية وهي الشرارة التي ستنتزع حق فلسطين من كيان العدو الغاصب وتعيد القدس عاصمة لفلسطين" .

ودعا االشعب اليمني إلى التلاحم وتعزيز الإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بكل ما يستطيع.

من جانبه قال القاضي عبدالوهاب المحبشي" إنه من المحتمل والمتوقع بعد قرار ترامب أن تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين وتهجيرهم ، ومحو آثار المقدسات الإسلامية وربما المسيحية في حال لم تخش ردة فعل غربية" .

وأشار إلى أنه سيتم ارتكاب جرائم في المسجد الأقصى ونبش القبور ومحو كل ما له صلة بالمسلمين .. مضيفا " إعلان ترامب ،يمثل صعقة كهرابائية ستجعل أمريكا و"إسرائيل" يندمان على هذا القرار كما يمثل تعرية للأمريكان ويجعل من الأمة متوحدة".

سبأ
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