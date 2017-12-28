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تحالف العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[28/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي باقم والظاهر، وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح .
وأشار إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف.
وذكر المصدر أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية منطقة آل طارق بمديرية منبه، ومنازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية رازح.
سبأ