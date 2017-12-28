اجتماع موسع لخطباء ومرشدي مديرية ذي السفال بإب [28/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

عقد بمديرية ذي السفال محافظة إب اليوم اجتماع موسع للخطباء والمرشدين برئاسة وكيل المحافظة علي بن علي النوعة.



إستعرض الاجتماع دور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بأهمية رص الصفوف والتلاحم في مواجهة العدوان ومخططاته التدميرية.



وفي الاجتماع أشار الوكيل النوعة إلى خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن ودور الخطباء تنوير المجتمع بمؤامرة العدوان التي تحاك ضد الشعب اليمني وما يرتكبه من جرائم يندى لها الجبين بحق اليمنيين.



واستنكر المجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية وآخرها جريمة سوق الحيمة بتعز والتي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا وجريحا والمجازر الأخرى في الحديدة وصعدة والعاصمة صنعاء وغيرها.



ولفت الوكيل النوعة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الخطباء والمرشدين في دعوة المجتمع بالحفاظ على الأمن والاستقرار والحشد والتعبئة في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن والذود عن حياضه.



بدوره أوضح مدير الإرشاد بمكتب الأوقاف بالمديرية عبدالرحمن سعيد أهمية تعزيز دور الخطباء والمرشدين خلال المرحلة الراهنة في تبصير المجتمع بما يحاك ضد الوطن من مؤامرة تستهدف النيل من وحدته وتمزيق النسيج الاجتماعي.



حضر الاجتماع مدير مكتب الأوقاف بالمديرية محمد الزراجي.

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