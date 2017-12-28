[28/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم واجب العزاء لأسرة العميد ياسر الأحمر الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان في جبهة الساحل الغربي.
وأعرب الرئيس الصماد خلال زيارته لأسرة الشهيد الأحمر عن أحر التعازي وصادق المواساة لفقدان الوطن والشعب اليمني أحد الأبطال المدافعين عن الوطن وأمنه وإستقراره ومواجهة الغزاة والمعتدين.
ونوه بما تحلى به الشهيد من صفات وشجاعة جعلته محل احترام وتقدير زملائه ومحبيه ومرافقيه فضلا عن مواقفه البطولية في الظروف التي مر بها الوطن مؤخرا والمؤامرات التي أحيكت لتمزيق وحدة الصف والجبهة الداخلية.
وقال" لقد كان الشهيد ياسر الأحمر القدوة والنموذج الحقيقي والراقي لمشائخ حاشد خاصة واليمن عامة في مواقفه واندفاعه إلى جبهات العزة والشرف وحرصه على أن يكون في مقدمة المدافعين عن الوطن والذود عن حياضه في مواجهة العدوان ".
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الشهيد الذي يعد مثالا في تجسيد روح العطاء والصبر والثبات.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أسرته بالصبر.
فيما عبرت أسرة الشهيد الأحمر عن إمتنانها لرئيس المجلس السياسي الأعلى على زيارته وتقديم التعازي.
سبأ