[28/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد المركز الوطني للأرصاد أن معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة.
وتوقع المركز استمرار الأجواء الباردة خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء إب والضالع، مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ونبه المركز في نشرته الجوية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني في درجات الحرارة الصغرى، والمزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.
سبأ