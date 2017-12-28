محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة بعنوان ألف يوم من الصمود صنعاء- سبأ:



عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان " ألف يوم من الصمود، ألف يوم من الحياة في مواجهة الموت"، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني.



وفي الندوة التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب .. أشار المدير التنفيذي للمركز محمد المنصور إلى أن ألف يوم من العدوان على اليمن كشف مؤامرة تحالف العدوان وأبعاده وتحقق بفضل صمود الشعب اليمني والقيادة الحكيمة، بوادر النصر على دول العدوان.



وأشار إلى أن الشعب اليمني استشعر المسؤولية واللحظة التاريخية التي أقدم فيها تحالف العدوان بقيادة السعودية على شن حربه على اليمن، بالالتفاف حول القيادة وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة هذا العدوان السافر.



وأضاف " ألف يوم من الصمود بمثابة الخروج من الوصاية والتبعية والتأكيد على استعادة الذات اليمنية العربية الإسلامية الحضارية الأصيلة في مواجهة المشروع السعودي التآمري والتدميري المرتبط بالمشروع الأمريكي الصهيوني".



فيما قدم الباحث عبدالوهاب المحبشي ورقة عمل بعنوان" دور القيادة في صمود الشعب اليمني .. أكثر من ألف يوم في مواجهة العدوان" ، أشار فيها إلى ضرورة دراسة وتحليل دور القيادة في هذا الجانب لما له من أثر في توثيق المرحلة من مصدر القرار فيها.



ولفت إلى أن تفسير الصمود اليمني وهزيمة قوى العدوان في مواجهة اليمن، معادلة ليس لها حل مادي .. مبيناً أهمية استحضار القيادة في المشهد عند الحديث عن الصمود والذي يعد دلالة على الإنصاف .



وتطرق المحبشي إلى دور القيادة في انتقال اليمن من واقعه التابع لقوى العدوان إلى واقع التحرر والاستقلال وكذا دورها في إدارة المعركة على كل المستويات حتى بوادر النصر.



فيما استعرض الناشط محمد ناجي أحمد ورقة عمل بعنوان " ألف يوم من العدوان، ألف يوم من الإنتصار " .. لافتا إلى مراحل تدخل النظام السعودي في اليمن وإجهاضه لسلسلة من الثورات التحررية اليمنية ودعمه أيضا للقوى الداخلية في مواجهة الثوار الأحرار.

سبأ [28/ديسمبر/2017]سبأ