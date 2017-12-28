ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 28 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:13:02م
الألف يوم الأكثر سوداوية على السياحة اليمنية
لم يقتصر ١٠٠٠ يوم من العدوان السعودي الأمريكي على إصابة الحركة السياحية الوافدة لليمن بالشلل التام، بل تجاوز ذلك إلى حد تدمير منشآت البنية التحتية السياحية، وحرمان أكثر من ربع مليون عامل في المجال السياحي لمصدر دخلهم الوحيد.
الخارجية السورية: أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري
أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وأن عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية هي إحدى صور دعم الإرهاب التكفيري.
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
آخر الأخبار:
الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ياسر الأحمر
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان باتجاه عقبة الفنذع بالبيضاء
تدمير ست مدرعات وآليات لمرتزقة العدوان بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مركز الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة بعنوان ألف يوم من الصمود
[28/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان " ألف يوم من الصمود، ألف يوم من الحياة في مواجهة الموت"، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني.

وفي الندوة التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب .. أشار المدير التنفيذي للمركز محمد المنصور إلى أن ألف يوم من العدوان على اليمن كشف مؤامرة تحالف العدوان وأبعاده وتحقق بفضل صمود الشعب اليمني والقيادة الحكيمة، بوادر النصر على دول العدوان.

وأشار إلى أن الشعب اليمني استشعر المسؤولية واللحظة التاريخية التي أقدم فيها تحالف العدوان بقيادة السعودية على شن حربه على اليمن، بالالتفاف حول القيادة وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة هذا العدوان السافر.

وأضاف " ألف يوم من الصمود بمثابة الخروج من الوصاية والتبعية والتأكيد على استعادة الذات اليمنية العربية الإسلامية الحضارية الأصيلة في مواجهة المشروع السعودي التآمري والتدميري المرتبط بالمشروع الأمريكي الصهيوني".

فيما قدم الباحث عبدالوهاب المحبشي ورقة عمل بعنوان" دور القيادة في صمود الشعب اليمني .. أكثر من ألف يوم في مواجهة العدوان" ، أشار فيها إلى ضرورة دراسة وتحليل دور القيادة في هذا الجانب لما له من أثر في توثيق المرحلة من مصدر القرار فيها.

ولفت إلى أن تفسير الصمود اليمني وهزيمة قوى العدوان في مواجهة اليمن، معادلة ليس لها حل مادي .. مبيناً أهمية استحضار القيادة في المشهد عند الحديث عن الصمود والذي يعد دلالة على الإنصاف .

وتطرق المحبشي إلى دور القيادة في انتقال اليمن من واقعه التابع لقوى العدوان إلى واقع التحرر والاستقلال وكذا دورها في إدارة المعركة على كل المستويات حتى بوادر النصر.

فيما استعرض الناشط محمد ناجي أحمد ورقة عمل بعنوان " ألف يوم من العدوان، ألف يوم من الإنتصار " .. لافتا إلى مراحل تدخل النظام السعودي في اليمن وإجهاضه لسلسلة من الثورات التحررية اليمنية ودعمه أيضا للقوى الداخلية في مواجهة الثوار الأحرار.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ياسر الأحمر
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة على معظم المحافظات الجبلية
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان باتجاه عقبة الفنذع بالبيضاء
تدمير ست مدرعات وآليات لمرتزقة العدوان بتعز
الصحة ومنظمات دولية تطلق نداء استغاثة ومناصرة لمرضى الغسيل الكلوي
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مديرية صرواح بمأرب
استشهاد مواطنين اثنين بغارة استهدفت الخط العام بمديرية المطمة بالجوف
بالصور .. استهداف المطارات والموانئ يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم
الألف يوم الأكثر سوداوية على السياحة اليمنية
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني
العدوان السعودي على اليمن
الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ياسر الأحمر
[28/ديسمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على مديرية صرواح بمأرب
[28/ديسمبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين بغارة استهدفت الخط العام بمديرية المطمة بالجوف
[28/ديسمبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني
[28/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مفرق الخوخة بالحديدة
[27/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by