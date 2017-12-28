[28/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان و عدة منظمات دولية عاملة في اليمن ، نداء استغاثة ومناصرة لمرضى الفشل الكلوي .
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الوزارة ومنظمات الصحة العالمية و الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلاحدود وبرنامج الغذاء العالمي العاملة باليمن .
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع مرضى الفشل الكلوي ومعاناتهم جراء نفاذ المحاليل والأدوية عدم توفر نفقات التشغيل و الصيانة للأجهزة ، وشحة المشتقات النفطية لتشغيل المولدات الكهربائية في مراكز الغسيل بسبب الحصار الجوي والبحري والبري المفروض على الوطن، بالإضافة إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي حال دون سفر المئات ممن يحتاجون زراعة الكلى.
وناشد الاجتماع المشترك المجتمع الدولي والمانحين الدوليين والمنظمات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال في اليمن وخارجها مد يد العون والمساعدة لمراكز الغسيل الكلوي و التي توقف منها بشكل كلي حتى الآن أربعة مراكز لعدم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى.
يشار إلى أن أكثر من خمسة آلاف مريض فشل كلوي باليمن ، يحتاج معظمهم بين غسلتين إلى ثلاث غسلات مالم فهم معرضون لخطر الوفاة .
سبأ