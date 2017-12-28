الألف يوم الأكثر سوداوية على السياحة اليمنية لم يقتصر ١٠٠٠ يوم من العدوان السعودي الأمريكي على إصابة الحركة السياحية الوافدة لليمن بالشلل التام، بل تجاوز ذلك إلى حد تدمير منشآت البنية التحتية السياحية، وحرمان أكثر من ربع مليون عامل في المجال السياحي لمصدر دخلهم الوحيد. الخارجية السورية: أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وأن عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية هي إحدى صور دعم الإرهاب التكفيري. المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق. الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.