بالصور .. استهداف المطارات والموانئ يتسبب في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم
[28/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
لم يكتفِ تحالف العدوان بما ارتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني على مدى ألف يوم من العدوان، بل تعدى ذلك لاستهداف المطارات والموانئ متسبباً في أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان ، يبقى استهداف الموانئ والمطارات وحصار المنافذ البرية والبحرية والجوية جريمة إبادة جماعية وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني و كل المواثيق والأعراف الإنسانية .
وبحسب ممثلي الأمم المتحدة فإن الحصار الذي يفرضه العدوان على الشعب اليمني من أساليب العصور الوسطى ومن المعيب على العالم أن يقف متفرجا على حصار 27 مليون إنسان .