محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني صنعاء- سبأ:



واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في عدد من محافظات الجمهورية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة مسنة بقناصة أحد مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، فيما شن الطيران خمس غارات على المديرية نفسها .



وفي محافظة الحديدة ارتكب طيران العدوان جريمة جديدة باستهداف أسرة يوسف سعيد رامي المكونة من خمسة أشخاص استشهدوا جميعا إثر غار على منزلهم في منطقة حجروفة بمديرية التحيتا .



وشن طيران العدوان غارة على سيارة مواطن في مديرية الجراحي و غارة أخرى على مفرق الخوخة بمديرية حيس مخلفة أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين .



وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بجروح إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مضخة للمياه في إحدى المزارع بمديرية دمت في محافظة الضالع .



وأشار إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس و عشر غارات على مديريتي ميدي و حرض بمحافظة حجة ، وتسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على وادي شعير بمديرية باقم و ست غارات على منطقتي البقع و الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .



وفي نجران شن طيران العدوان غارتين على موقع الشرفة ، أما في جيزان شن غارة



على قرية قوى وثلاث غارات على قايم الصيابة ، في حين شن طيران الاباتشي أكثر من 198 صاروخا على الحثيرة والرمضة .

سبأ [28/ديسمبر/2017]سبأ