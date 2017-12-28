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العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني
[28/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم المروعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في عدد من محافظات الجمهورية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة مسنة بقناصة أحد مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، فيما شن الطيران خمس غارات على المديرية نفسها .

وفي محافظة الحديدة ارتكب طيران العدوان جريمة جديدة باستهداف أسرة يوسف سعيد رامي المكونة من خمسة أشخاص استشهدوا جميعا إثر غار على منزلهم في منطقة حجروفة بمديرية التحيتا .

وشن طيران العدوان غارة على سيارة مواطن في مديرية الجراحي و غارة أخرى على مفرق الخوخة بمديرية حيس مخلفة أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين .

وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بجروح إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مضخة للمياه في إحدى المزارع بمديرية دمت في محافظة الضالع .

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على مثلث المحابشة بمديرية عبس و عشر غارات على مديريتي ميدي و حرض بمحافظة حجة ، وتسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على وادي شعير بمديرية باقم و ست غارات على منطقتي البقع و الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

وفي نجران شن طيران العدوان غارتين على موقع الشرفة ، أما في جيزان شن غارة

على قرية قوى وثلاث غارات على قايم الصيابة ، في حين شن طيران الاباتشي أكثر من 198 صاروخا على الحثيرة والرمضة .

سبأ
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