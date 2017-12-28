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إعلام العدو يعترف بمصرع خمسة جنود وعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
[28/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 اعترف إعلام العدو السعودي بمصرع خمسة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية أسفرت عن خسائر كبيرة في عتاد وعديد الغزاة ومرتزقتهم .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع خمسة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية هم : الملازم أحمد الشهري ،عبدالله جبران الفيفي ، بدر جابر علي جعفر آل عقيل ، منصور علي حمدي ، الجندي علي محمد علي ال رحمان القرني .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة ومرابض مدفعيتهم في تبة الخشباء و رقابة السديس و خلف موقع الهجلة ومواقع نهوقة و السديس و الشبكة و المخروق في نجران .

وأشار إلى قنص اثنين من المرتزقة في رقابة تبة الخشباء ، كما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الضبعة .

وفي جيزان تم قنص جندي سعودي في تبة القمامة ، في حين قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين شرق الكرس وشمال قريتي حامضة والخل و موقع العبادية محققة إصابات مباشرة .

و استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة و منفذ علب وخلف موقع المسيال و مجازة بعسير ، و تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آليتين لهم في كمين محكم للجيش واللجان الشعبية شمال جبهة يختل بمديرية المخا محافظة تعز ، كما تم تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة غرب جبل ريشان بجبهة موزع ومصرع من كانوا على متنها .

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة غرب تبة حرزين وبالقرب من معسكر خالد بمديرية موزع .

وحسب المصدر تم استهداف تجمعات للمرتزقة بوادي نملة في حريب نهم بقذائف المدفعية ، كما تم استهداف تجمعات وإعطاب مدرعة تابعة لهم شمال صحراء ميدي .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمعسكر السلان في محافظة الجوف ، وتم استهداف معدل عيار 14.5 ومصرع من كان على متنه في تبة القناصين بالساقية .

سبأ
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