[28/ديسمبر/2017]
نيوكاسل – سبأ:
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
وأحرز الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، بعد تمريرة سحرية من البلجيكي كيفن دي بروين.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 58 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد، فيما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة، وبات معرضاً لفقدان المركز الخامس عشر لصالح كريستال بالاس الذي يلعب مساء اليوم أمام أرسنال في ختام الجولة.
سبأ