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عاصفة ثلجية تجتاح مناطق عدة في اليابان
[28/ديسمبر/2017]
طوكيو /سبأ:

 ضربت عاصفة ثلجية هائلة مناطق واسعة من اليابان اليوم وسط تحذيرات من حدوث انهيارات ثلجية وتعطيل حركة المرور.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن العاصفة تسببت في تراكم ثلوج بلغ سمكها نحو 70 سنتيمترًا في شمال شرق اليابان والمناطق الساحلية القريبة من بحر اليابان في غضون 24 ساعة.

وقد بلغ سمك الثلوج المتراكمة، 152 سنتيمترًا في قرية " هينويماتا " و128 سنتيمترا في بلدة ميناكامي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تراكم ثلوج يصل سمكها إلى 40 سنتيمترًا على المناطق الجبلية في شمال شرق ووسط اليابان وجزيرة هوكايدو شمالًا فيما حذرت الهيئة من الرياح العالية والأمواج العالية في المناطق الساحلية باليابان.

سبأ
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