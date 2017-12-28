عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بلجيكا تعلن انسحابها من تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة الإرهاب بروكسل-سبأ:



أعلنت بلجيكا انسحابها من التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق ووقف حملة ضرباتها الجوية في إطاره وذلك بعد خمسة أيام من انسحاب استراليا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش البلجيكي قوله في بيان إن “بلجيكا أنهت مهمة استمرت 18 شهرا ضد تنظيم “داعش” مع إعادة طائراتها الأربع من طراز “إف 16″ المنتشرة في الشرق الأوسط” في اعتراف ضمني بفقدان مسوغات تشكيل هذا التحالف ووجوده غير الشرعي وخاصة في سورية بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي على يد الجيشين السوري والعراقي.



وتقود الولايات المتحدة منذ أغسطس 2014 تحالفا استعراضيا غير شرعي من خارج مجلس الأمن دأب على استهداف المدنيين الأبرياء والبنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية إضافة إلى قيامه بنقل إرهابيي “داعش” إلى مواقع آمنة في محاولة لإنقاذهم من ضربات الجيش العربي السوري.



وبذلك تكون واشنطن قد بدأت تفقد الدول المشاركة معها في مزاعمها بمحاربة الإرهاب في مؤشر على بدء تفكك هذا التحالف وفقدانه ذرائع تشكيله.

سبأ [28/ديسمبر/2017]سبأ