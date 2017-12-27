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وكيل أول محافظة الحديدة يلتقي قيادات محليات مديريتي المنصورية وبيت الفقية
[27/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
التقى فريق النزول الميداني  إلى مديريتي بيت الفقية والمنصورية برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم اليوم قيادات وأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية بالمديريتين.

ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بمهام وأنشطة السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار. 

وفي اللقاء أشار رئيس وأعضاء الفريق إلى أهمية التلاحم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن وفي المقدمة تحالف العدوان السعودي الأمريكي وأدواته. 

وأكدوا فشل تحالف العدوان بقيادة السعودية في تحقيق أهدافه بفضل الصمود والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل الجوانب الأمنية في المديرية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشددا على ضرورة تعزيز الجاهزية والتنسيق بين القيادات في المديرية   ومساندة المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.
سبأ
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