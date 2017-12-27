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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:30:35م
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افتتاح روضة للأطفال بالحوك وتدشين حملة نظافة بمديرية الميناء 
[27/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
افتتح نائب مدير مكتب التربية بمحافظة الحديدة عبد الماجد الشميري وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك روضة الأطفال بمدرسة الثقافة بقرية منظر بمديرية الحوك.

وأكد نائب مدير مكتب التربية وأمين عام محلي المديرية، أهمية إنشاء رياض الأطفال في المدارس الحكومية.

وأشادا بدور إدارة ومعلمي ومعلمات المدرسة لتجويد العملية التعليمية بل وسبق كثير من مدارس المدينة في مرحلة التمهيدي ورياض الأطفال.

وفي الحفل الذي حضرة عميد كلية التربية بجامعة الحديدة الدكتور يوسف العجيلي وأولياء الأمور، قدم براعم وزهرات المدرسة فقرة فنية.

إلى ذلك دشن نائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة عبد الماجد الشميري وصادق الحاتمي، حملة النظافة وغسل اليدين بمجمع السعيد التربوي بمديرية الميناء التي ينفذها مكتب التربية للحصول على بيئة مدرسية صحية وآمنة .

تهدف الحملة التي تستمر أسبوع توزيع نحو 100 الف قطعة صابون مقدمة من لايف بوي على مدارس المرحلة الأساسية بمديريات المدينة الثلاث وتعزيز مفاهيم النظافة الشخصية كسلوك شخصي لدى الطلاب.

حضر الافتتاح والتدشين مدير الأنشطة المدرسية خالد حسن زيد ومدير تربية مديرية الميناء جمال مشرعي ومدير إدارة الإعلام التربوي محمد شنيني ومدير الصحة المدرسية عبدالحميد علوان ومدير منظمة يمن أيد أسامة عايش.
سبأ
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