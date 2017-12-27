محافظ حجة يطلع على الأوضاع الإنسانية للنازحين بمخيم المنجوره [27/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على الأوضاع الإنسانية للنازحين بمديرية عبس وسير العمل في عدد من المكاتب الخدمية ومستوى الإنضباط الوظيفي.



حيث تفقد المحافظ الصوفي ومعه وكيل المحافظة نبيل الجرب الوضع الإنساني للأسر النازحة في مخيم المنجورة بعزلة بني حسن بمديرية عبس ومستوى الخدمات التي تم توفيرها.. مستعما إلى شرح من عدد من النازحين حول إحتياجاتهم الضرورية من المياه والمواد الغذائية والإيوائية.



وأكد المحافظ الصوفي حرص قيادة المحافظة على تلمس إحتياجات النازحين و توفيرها بصورة عاجلة من خلال التنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين والمنظمات الدولية المعنية بهذا الجانب.



وأشار إلى أن توفير احتياجات الأسر النازحة من أهم الأولويات التي تتضمنها تقارير وخطط المحافظة.. موجها الوحدة التنفيذية للنازحين بسرعة توفير إحتياجات ومتطلبات الأسر النازحة في المخيم والتنسيق مع المنظمات المعنية .



وأكد إستعداد قيادة المحافظة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الإنسانية المعنية بالنازحين والمجتمعات المستضيفة كون مشاريعها وأنشطتها تسهم إلى جانب ما يقدمه الجانب الحكومي في تخفيف معاناتهم الإنسانية وتساعد في تلبية احتياجاتهم وخاصة ما يتعلق بمشاريع المياه والإصحاح البيئي وتحسين سبل المعيشة.



كما إطلع المحافظ الصوفي على سير العمل بوحدة ضخ المياه بقرية دير العقم بعبس، وإستمع من القائمين على الوحدة إلى شرح حول آلية العمل فيها والتي تعتمد في ضخ المياه على الطاقة الشمسية التي مولتها منظمة اليونسيف بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.



وشدد المحافظ الصوفي على أهمية الحفاظ على مكونات الوحدة والعمل على صيانتها بشكل مستمر يضمن ديمومتها واستمرار تزويد المواطنين بالمياه النظيفة.



وتفقد محافظ حجة سير العمل بإدارة أمن مديرية عبس ومستوى الإنضباط في مختلف الأجهزة الأمنية .



وإستمع من نائب مدير إدارة الأمن ، ونائب مدير إدارة البحث الجنائي إلى شرح حول القضايا الأمنية التي تم ضبطها منذ بداية العام حتى ديسمبر الجاري والقضايا التي تم إحالتها للنيابة المختصة وكذا مستوى تنفيذ الخطط الأمنية .



وإستعرضا أهم الإحتياجات والمتطلبات الأمنية التي تمكن الأجهزة الأمنية من تعزيز دورها في مكافحة الجريمة والحد من وقوعها .



وأكد المحافظ الصوفي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوضع الأمني في المديرية ودعم الإستقرار التي تمر بها مديرية عبس.



وشدد على ضرورة الإسراع في إستكمال الإجراءات القانونية حيال القضايا التي تم ضبطها وإحالتها للنيابة المختصة .



وأشار إلى أن توفير إحتياجات الأجهزة الأمنية يأتي ضمن أولويات قيادة المحافظة لما لذلك من أهمية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان .



كما تفقد محافظ حجة هلال الصوفي سير العمل بمستشفى عبس الطبي والخدمات الطبية التي تقدمها كافة الأقسام الطبية في المستشفى ومدى تلبيتها لإحتياجات أبناء المديرية والمديريات المجاورة .



وإستمع المحافظ الصوفي إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور إبراهيم عرام حول سير العمل في أقسام المستشفى والحالات المرضية التي يتم إستقبالها وأبرز الإحتياجات الملحة من المستلزمات والأدوية والمعدات الطبية .



كما إستمع من نائب مدير المستشفى الدكتور عبد الإله عبده حسن حول مستوى التعاون والتنسيق القائم بين المستشفى ومنظمة أطباء بلا حدود والتدخلات التي تقوم بها المنظمة .



وثمن المحافظ جهود العاملين بالمستشفى وحرصهم على استمرار العمل الإنساني رغم التهديدات التي قد تطالهم جراء العدوان.



وأكد أهمية العمل على إجراء توسعة سريعة وعاجلة لبعض أقسام المستشفى لتمكينها من إستيعاب كافة الحالات المرضية التي تتردد على المستشفى و الحالات المرضية الطارئة.



رافقه خلال الزيارات مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد العبالي ومدير مديرية عبس مالك ثواب.

سبأ