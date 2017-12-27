محافظ حجة يتفقد سير العمل ومستوى الخدمات بمديرية أسلم

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على سير العمل بعدد من مكاتب مديرية أسلم ومستوى الإنضباط الوظيفي والخدمات المقدمة للمواطنين.



وإستمع المحافظ ومعه وكيل المحافظة نبيل الجرب، إلى شرح من مدير المكتب عبدالله هيج حول مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية خلال الفترة الماضية من العام الجاري وأسباب التدني والصعوبات التي تحد من تنمية الإيرادات.



وشدد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد الزكوية بإعتبارها من الإيرادات المأمونة التي يمكن من خلالها رفد الخزينة العامة وكذا العمل على تحصيل البواقي الزكوية التي تزيد عن المليار ريال بإعتبارها أرصدة متاحة وسيكون لتحصيلها أثر إيجابي على مختلف جوانب التنمية بالمحافظة



[27/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:حيث تفقد محافظ حجة سير العمل بمكتب الواجبات ومستوى الإنضباط وآلية تحصيل المواد الزكوية.وحث المحافظ العاملين في المكتب على تعزيز الإنضباط ووضع الخطط التي تسهم في تحصيل الموارد الزكوية وتحديد أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه المكتب وتحد من قيامه بواجبه والرفع بها لقيادة المحافظة لإيجاد الحلول الملائمة لها.ولفت إلى أن دول العدوان تراهن على كسر الشعب اليمني من خلال تركيعه إقتصاديا بعد أن خسرت معركتها العسكرية والأمنية وهو ما يتطلب المزيد من التكاتف وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.كما اطلع المحافظ هلال الصوفي على مستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها المركز الصحي بالمديرية، وكذا العناية الطبية المقدمة لحالات سوء التغذية ومستوى التنسيق بين المركز ومنظمة إدرا والتدخلات التي تقوم بها في جانب التحصين.واستمع المحافظ إلى شرح من مديرة المركز الدكتورة مكية الأسلمي، حول آلية العمل المتبعة في أقسام المركز وإحتياجاتها الملحة من المستلزمات الطبية والصحيةوأكد المحافظ الصوفي أهمية العمل على تأهيل المركز ليكون بمثابة مستشفى ريفي يقدم خدماته على مدار الساعة ويلبي إحتياجات أبناء المديرية من الخدمات الطبية.وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع منظمة إدرا لبحث إمكانية توسيع نشاطها وتوفير بعض إحتياجات المركز سواء فيما يتعلق برفده بالمزيد من الكوادر الطبية المتخصصة أو المساهمة في توسعة بعض أقسامه وبما يأهل المركز لكي يكون مستشفى ريفي.وأكد حرص قيادة المحافظة على اتخاذ المعالجات العاجلة لضمان تنفيذ التوسعة لكافة أقسام المركز الصحي وبما يكفل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها.رافقه خلال الزيارة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي.سبأ