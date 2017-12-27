ناطق حكومة الإنقاذ يؤكد أن جرائم العدوان موثقة ولن تمر دون محاسبة [27/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني أحمد حامد، أن تصعيد العدوان السعودي الأمريكي ضد المدنيين خلال الأيام الماضية، جرائم حرب موثقة لن تمر دون محاسبة.



وأشار أحمد حامد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تمادي العدوان السعودي الأمريكي في سفك دماء أبناء الشعب اليمني خصوصا في الآونة الأخيرة وقصف الأحياء السكنية الأسواق والمؤسسات الحكومية يأتي ضمن سلسلة جرائمه المتواصلة منذ أكثر من ألف يوم.



وقال الناطق الرسمي " إن العدوان عمد إلى اصطناع مبررات وأعذار واهية وكاذبه لتغطية تلك الجرائم مستندا إلى التواطؤ الدولي والصمت الأممي".



وأضاف" إن الحديث عن استهداف شخصيات وطنية مناهضة للعدوان أو التعلل بسقوط صواريخ يمنية على منازل مواطنين محض افتراءات وقحه ومكشوفة فكل الجرائم التي ارتكبت موثقة بالأدلة المادية التي تقطع الشك باليقين".



كما أكد ناطق حكومة الإنقاذ بأن العدو يستغل اليوم انشغال الأمة العربية والإسلامية بقضية القدس وجرائم المحتل بحق الشعب الفلسطيني المنتفض ليبالغ من وحشيته وإجرامه تجاه الشعب اليمني في ظل صمت وتجاهل لما يحدث في اليمن.



ولفت إلى أن دماء الشعب اليمني ستجرف كل المجرمين وأن الانتصار لهذه الدماء حق مشروع بكل الوسائل المتاحة.. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفد جبهات البطولة والشرف وتعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة العدو.



وطالب حامد الحكومات والمؤسسات والهيئات والمنظمات والشعوب الحرة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه تلك الجرائم المروعة وإدانتها والتحرك لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني.

سبأ