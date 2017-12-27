ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 27 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:30:35م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
​بوليفيا: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بيع للكرامة
أدان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلى إلى مدينة القدس المحتلة مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت اليوم أسعار النفط في آسيا تحت تأثير عمليات سحب ارباح على إثر الارتفاع الذي حققته يوم الثلاثاء.
الدوري الإنجليزي الممتاز..ليفربول يعمق ليفربول يعمق جراح سوانزي بخماسية
حقّق فريق ليفربول فوزًا سلسًا على ضيفه متذيل الترتيب سوانزي سيتي بخماسية نظيفة مساء امس على ملعب "أنفيلد"، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارة على مفرق الخوخة بالحديدة
وكيل أول محافظة الحديدة يلتقي قيادات محليات مديريتي المنصورية وبيت الفقية
افتتاح روضة للأطفال بالحوك وتدشين حملة نظافة بمديرية الميناء 
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية نهم 
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قنص اثنين من المرتزقة ودك تجمعات للعدو بجيزان ونجران وعسير
[27/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:



دكت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي استهدف تبة الخشباء بنجران فيما تم قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في التبة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في العبادية وفي شرق الكرس وشمال قريتي حامضة والخل بجيزان محققة إصابات مباشرة .

وذكر المصدر أن المدفعية قصفت أيضاً تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة ومنفذ علب وخلف موقع المسيال بعسير مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على قرية قوى بجيزان .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارة على مفرق الخوخة بالحديدة
وكيل أول محافظة الحديدة يلتقي قيادات محليات مديريتي المنصورية وبيت الفقية
افتتاح روضة للأطفال بالحوك وتدشين حملة نظافة بمديرية الميناء 
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية نهم 
محافظ حجة يطلع على الأوضاع الإنسانية للنازحين بمخيم المنجوره
ورشة خاصة بمناقشة سبل مكافحة وباء الدفتيريا بصنعاء 
محافظ حجة يتفقد سير العمل ومستوى الخدمات بمديرية أسلم 
ناطق حكومة الإنقاذ يؤكد أن جرائم العدوان موثقة ولن تمر دون محاسبة
العون المباشر تكرم 24 طالباً وطالبة في ختام مشروع التعليم بأمانة العاصمة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة بمعسكر السلان بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مفرق الخوخة بالحديدة
[27/ديسمبر/2017]
ناطق حكومة الإنقاذ يؤكد أن جرائم العدوان موثقة ولن تمر دون محاسبة
[27/ديسمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثمان غارات على صعدة
[27/ديسمبر/2017]
إصابة مواطن بغارة استهدفت مضخة للمياه بمديرية دمت بالضالع
[27/ديسمبر/2017]
استشهاد خمسة مواطنين بغارة استهدفت منزل بمديرية التحتيا في الحديدة
[27/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by