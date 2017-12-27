محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص اثنين من المرتزقة ودك تجمعات للعدو بجيزان ونجران وعسير







دكت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي استهدف تبة الخشباء بنجران فيما تم قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في التبة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في العبادية وفي شرق الكرس وشمال قريتي حامضة والخل بجيزان محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن المدفعية قصفت أيضاً تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة ومنفذ علب وخلف موقع المسيال بعسير مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على قرية قوى بجيزان .

سبأ [27/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:سبأ