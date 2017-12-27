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فريق النزول برئاسة الوكيل العزعزي يتفقد سير العمل بمديرية الدريهمي بالحديدة
[27/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
تفقد فريق النزول الميداني برئاسة وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي اليوم، سير الأداء في عدد من القطاعات بمديرية الدريهمي.

حيث أطلع الفريق ومعه مدير عام المديرية الدكتور محمد شريم، على سير العمل في عدد من المرافق ومنها المركز التعليمي بالمديرية ومستشفى الدريهمي الريفي.

واستمع الفريق من مدير المركز التعليمي راجحي شريم إلى شرح عن طبيعة وسير العمل في المركز ومدارس المديرية في ظل استمرار العدوان.

كما اطلع الفريق على مستوى الانضباط في عدد من مدارس المديرية وسير العملية التعليمية والتزام الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

والتقى الفريق بعدد من موظفي المركز التعليمي ومدراء ومعلمي ومعلمات عدد من المدارس الأساسية والثانوية .. وناقشوا معهم الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية بالمديرية واحتياجاتها الضرورية.

وأشاد رئيس وأعضاء الفريق بانضباط المعلمين والمعلمات وتغطيتهم للعجز الحاصل في عدد من التخصصات.. مؤكدين على أهمية استمرار الصمود لإفشال مخططات العدوان.

ونبهوا من الهجمة الإعلامية التي ينفذها العدوان من خلال نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة .. مؤكدين أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني يقفون بالمرصد لقوى العدوان ومرتزقته.

إلى ذلك تفقد الفريق ومعه مدير أمن المديرية عمر الحشيبري، سير العمل بمستشفى الدريهمي الريفي ومستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، الصعوبات التي تواجهه العاملين فيه.

وحث الفريق العاملين في القطاع الصحي على مواصلة دورهم الإنساني في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

سبأ
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