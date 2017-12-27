اجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش المتطلبات الإنسانية الطارئة وتوفير الغاز [27/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، خطط الاستجابة الإنسانية المقدمة من المحافظة للمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.



واستمع المحافظ المقدشي من مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي إلى شرح عن الخطط التي أعدها المكتب والتي ستقدم للمنظمات الدولية لتمويلها في مجالات المياه والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من المجالات.



وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي وعبر منظمة الإغاثة الإسلامية يتولى توفير أكثر من 63 ألف سلة غذائية فيما لا يزال هناك متطلبات إنسانية ملحة تتطلب مضاعفة الكمية بما يلبي الاحتياجات الإنسانية خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار وانقطاع المرتبات والذي اثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمجتمع.



وبين المذحجي الدور الفاعل للمنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونيسيف والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الأممية التي تسجل حضورا بارزا في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في إطار المحافظة.



ولفت إلى دور منظمة الأوتشا في تلبية الاحتياجات الإنسانية وفقا للتمويلات وخطط الاستجابة الإنسانية.. موضحا أن المنظمات الدولية تضع ضمن أولوياتها للعام القادم تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية في عدد من القطاعات.



وأكد المحافظ المقدشي أهمية تنسيق الجهود بين المحافظة والمنظمات الإنسانية للاستجابة للمتطلبات الطارئة التي تهم المجتمع وتخفف من معاناته خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنين بسبب العدوان والحصار.



ولفت إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي قد تعترض الأداء وبما يسهل تنفيذ خطط الاستجابة بكل سلاسة ويضمن تحقيق أثر ملموس من قبل المواطنين في مختلف المديريات.



وأشار محافظ ذمار إلى أن المحافظة تعاني أوضاع صعبة خصوصا في ظل استمرار عملية النزوح إليها من مختلف المحافظات وهو ما يتسبب في الضغط على الخدمات ما يحتم على المنظمات الإنسانية الاضطلاع بدورها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة والالتفات إلى التحديات الصحية خصوصا في ظل انتشار الأمراض والأوبئة سواء في التغذية أو النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب النظيفة.



وأكد أهمية تضافر جهود المنظمات المحلية والدولية للقيام بدورها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في مختلف مديريات المحافظة.



إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة محافظ المحافظة محمد المقدشي آليات توزيع مادة الغاز على مدينة ذمار وبما يلبي احتياجات المواطنين.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق استمع المحافظ من مدير منشأة الغاز بالمحافظة عبدالعزيز الجنيد ونائبه أحمد السماوي إلى شرح عن طبيعة عمل منشأة الغاز خلال الفترة الحالية والكميات التي تصل إليها بمعدل مقطورة إلى مقطورتين يوميا من منشأة صافر ويتم توزيعها بشكل مباشر في عشر نقاط للتوزيع، وكذا عبر الوكلاء وفق آلية يشرف عليها مكتب الصناعة والتجارة والمجلس المحلي بمدينة ذمار .



وأكد المحافظ المقدشي أهمية ضبط آلية توزيع مادة الغار بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في كسر الاحتكار .. مشدد على أهمية التنسيق بين إدارة منشأة الغاز بالمحافظة ومكتب الصناعة والسلطة المحلية بالمدينة بما يسهم في التوزيع العادل في مختلف الحارات.



وأشار إلى أن توفير مادة الغاز للمواطنين بالسعر الرسمي من أهم أولويات قيادة السلطة المحلية إلى جانب المياه والنظافة باعتبارها مسؤولية إنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.



وأكد الاجتماع على ضرورة رفع حصة المحافظة من مادة الغاز وبما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والتنسيق بين منشأة الغاز ومكتب الصناعة وقيادة المجلس المحلي بمديرية مدينة ذمار.



حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومستشار المحافظ عبده علي العلوي ونائب مدير مكتب المالية محمد الحوشبي.

سبأ