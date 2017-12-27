محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بصنعاء ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين



نظمت إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بدعم من منظمة اليونيسيف .



وفي الفعالية التى أقيمت بمدرسة البطحاء الأساسية بمديرية سنحان وبني بهلول أكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أمين سنان ضرورة تعزيز وترسيخ ثقافة النظافة لدى الطلاب وذلك للحد من انتشار الأمراض المعدية والفتاكة كالكوليرا والدفتيريا وغيرها .



وحث الطلاب على الالتزام بسلوكيات النظافة باعتبارها جزءاً أساسيا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، مشيدا بدعم منظمة اليونيسيف لهذه الفعاليات التي تنعكس بشكل إيجابي على الطلاب في مختلف مدارس المحافظة.



فيما أشارت كلمتا منسق منظمة اليونيسيف فهد المطيري ومدير مدرسة البطحاء أحمد العبولي إلى أهمية ترسيخ الممارسات الإيجابية للنظافة في المدرسة بهدف خلق بيئة صحية إيجابية للطلاب تنعكس على الأسرة والمجتمع.











تخلل الفعالية التى حضرها مدير عام الإصدار الآلي بالمحافظة العقيد أحمد الحمزي ومديري مكتبي التربية والتعليم بسنحان وبني بهلول فهد مرشد وصالح الزوقري ومدير إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم فائزة العبرات فقرات إنشادية ومسرحيات عن أهمية غسل اليدين وسلوكيات النظافة

صنعاء- سبأ:نظمت إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بدعم من منظمة اليونيسيف .وفي الفعالية التى أقيمت بمدرسة البطحاء الأساسية بمديرية سنحان وبني بهلول أكد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أمين سنان ضرورة تعزيز وترسيخ ثقافة النظافة لدى الطلاب وذلك للحد من انتشار الأمراض المعدية والفتاكة كالكوليرا والدفتيريا وغيرها .وحث الطلاب على الالتزام بسلوكيات النظافة باعتبارها جزءاً أساسيا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، مشيدا بدعم منظمة اليونيسيف لهذه الفعاليات التي تنعكس بشكل إيجابي على الطلاب في مختلف مدارس المحافظة.فيما أشارت كلمتا منسق منظمة اليونيسيف فهد المطيري ومدير مدرسة البطحاء أحمد العبولي إلى أهمية ترسيخ الممارسات الإيجابية للنظافة في المدرسة بهدف خلق بيئة صحية إيجابية للطلاب تنعكس على الأسرة والمجتمع.تخلل الفعالية التى حضرها مدير عام الإصدار الآلي بالمحافظة العقيد أحمد الحمزي ومديري مكتبي التربية والتعليم بسنحان وبني بهلول فهد مرشد وصالح الزوقري ومدير إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم فائزة العبرات فقرات إنشادية ومسرحيات عن أهمية غسل اليدين وسلوكيات النظافة

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ