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حزب الحرية التنموي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم العدوان في اليمن
[27/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

 أدان حزب الحرية التنموي جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم وتبعاتها على اليمن والمنطقة والعالم.

واعتبر حزب الحرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ )نسخة منه جرائم العدوان و مجازره البشعة بحق أبناء اليمن لأكثر من ألف يوم دليلا واضحا على فشله عسكرياً وسياسياً والسقوط الأخلاقي لتحالف العدوان والقوى المساندة له .

واستنكر البيان الصمت الدولي المطبق تجاه تلك المجازر بحق الشعب اليمني مؤكدا حقه في الدفاع عن نفسه وعن سيادة قراره السياسي واستقلال ووحدة أراضيه بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة .

وأوضح البيان أن الجرائم التي يرتكبها العدوان الغاشم بحق أبناء اليمن جرائم حرب و لن تسقط بالتقادم.

وثمن دور القبيلة اليمنية في تعزيز عوامل الصمود والتضحية والفداء في مواجهة العدوان مشيدا بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية في ردع قوى العدوان الغاشم.

سبأ
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