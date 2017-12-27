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حزب الكرامة اليمني يدين جريمة العدوان بسوق الحيمة في مديرية التعزية
[27/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أدان حزب الكرامة اليمني الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة سوق الحيمة بمديرية التعزية والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وجريح.

وحمل حزب الكرامة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان كامل المسئولية وشراكتها لقوى العدوان في هذه الجرائم وذلك لسكوتها المخزي وغير المبرر .

وأكد البيان الحق الكامل للشعب اليمني بالاقتصاص لهذه الجرائم من دول العدوان وعلى رأسها نظامي العدوين السعودي والإماراتي بالطرق التي يراها مناسبة ، لافتاً إلى أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم.

كما حمل البيان قوى الاستكبار الدولي وعلى رأسها الأنظمة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية وجميع أنظمة العالم التي تزود دول العدوان بالسلاح وبالدعم اللوجستي والإستخباراتي مسئولية استباحة الدم اليمني باعتبارها شريكة لدول العدوان ، مؤكداً أن الشعب اليمني له كامل الحق بمقاضاة ومحاسبة تلك الأنظمة طال الوقت أو قصر.

وأشاد البيان بالقوة الصاروخية اليمنية ، مباركاً كل عملياتها التي تندرج ضمن الرد والقصاص للشعب اليمني من دول العدوان .. مطالبا بضرب عواصم العدو السعودي والإماراتي لتشفي صدور الشعب اليمني.

ونوه البيان بجهود الجيش واللجان الشعبية وما يحققوه من انتصارات في كافة جبهات العزة والشرف والبطولة.

سبأ
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