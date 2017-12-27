[27/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
أدان مجلس التلاحم القبلي بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في سوق الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز.
وجدد مجلس التلاحم مطالبة القوة الصاروخية تكثيف الضربات الموجعة لمؤسسات العدوان الحيوية والإستراتيجية ردا على جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
وأكد المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن أبناء وقبائل اليمن سيقابلون هذا التصعيد الأرعن لتحالف العدوان ، بمزيد من الصمود والثبات في رفد الجبهات بالمال والرجال.
سبأ