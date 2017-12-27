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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:58:38م
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تنظيم التصحيح يدين مجازر العدوان ويدعو لتشكيل لجان دولية للتحقيق في جرائمه
[27/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أدان تنظيم التصحيح المجازر المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في أمانة العاصمة و محافظات تعز ، الحديدة وصنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

وأكدت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجرائم تتنافى مع أبسط القواعد الأخلاقية والإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني .

ولفت إلى أن جرائم العدوان بحق المدنيين جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب من مجلس الأمن، إرسال لجان تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر المحاكمة الدولية.

ودعت اللجنة العليا للتصحيح كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب التدميرية التي يشنها تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وناشد البيان الضمير الإنساني إلى الوقوف إزاء جرائم العدوان بحق اليمن والخروج عن الصمت.

وشدد البيان على ضرورة حشد الطاقات و الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة هذا العدوان الوحشي وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

كما دعا البيان إلى تعزيز الإخاء ورفد الجبهات بالمال والرجال والذي يعتبر الرد العملي لجرائم العدوان التي لا تسقط بالتقادم .

سبأ
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