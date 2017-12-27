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عمليات نوعية تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد
[27/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبا :

 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته ،وقصفت المدفعية تجمعاتهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )مصرع وجرح عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آلية عسكرية بعملية نوعية نفذها الجيش واللجان على موقعين لهم في جبل قيس بقطاع جيزان .

كما دمر الجيش و اللجان جرافة للجيش السعودي واحرقوا بوكلين بصاروخين موجهين في جبل قيس ،وآلية أخرى للجيش السعودي تم تدميرها غرب موقع مثعن ومصرع من كان على متنها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع القرن والبيت الأبيض .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف تبة الخشباء في قطاع نجران ، وقصفت تجمعات أخرى في منفذ الخضراء وقبالته وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الإسناد وموقع الشرفة .

ولقى عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم و أصيب آخرون بعملية نوعية على مواقعهم في الطلعة ،سبقها قصف مدفعي مركز.

في عسير استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة ،وقصفت تجمعا للمرتزقة في منفذ علب ،وتم قنص مرتزق بالمنفذ .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش و اللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة خلف جبل بحره بمنطقة النجد في مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبل صلب والحرورة بمديرية صرواح ودمرت المدفعية معدل 12.7 في التباب السود بوادي الضيق ومصرع من كان عليه ،وتم تدمير مدرعة عسكرية بصاروخ موجه وإحراق آلية عسكرية ومصرع من كان على متنهما بمنطقة المشجح بالمديرية نفسها .

وحسب المصدر قتل و جرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عملية اغارة على مواقعهم في صبرين بمحافظة الجوف تزامن مع العملية تمشيط مدفعي ، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم و أصيب آخرون في محاولة تسلل لهم باتجاه منطقة الزرقة بمديرية المصلوب.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة مرتزقته شمال نابضة بمديرية موزع في محافظة تعز، وتم تدمير آلية لهم شمال معسكر خالد ،وجرافة عسكرية دمرها الجيش بصاروخ موجه غرب جبهة الحرزين بالمديرية نفسها .

كما دمرت وحدة الهندسة بالجيش و اللجان مدرعة لمرتزقة العدوان السعودي شمال يختل ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة حول تبة الشبكة بالعمري والسلسلة الجبلية بمديرية ذباب ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ووفقا للمصدر تم إطلاق عدد من الصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في الصيار والشبكة ومعسكر العين بمديرية الصلو بتعز.

وأفاد المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما قتل وجرح 38 مرتزقا بعمليات قنص في ميدي .


سبأ
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