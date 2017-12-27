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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:58:38م
مجازر جديدة لطيران العدوان تخلّف أكثر من 120 شهيداً وجريحاً
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حزب البعث : العدوان السعودي تجاوز كل الخطوط الحمراء
[27/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أكدت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن أن العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني تجاوز كل الخطوط الحمراء ، وانتهك القوانين والمواثيق الدولية والشرائع السماوية .

ولفتت القياد القطرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تحالف العدوان لم يعد يكترث للأصوات والمواقف المُنددة بجرائمه الوحشية التي يرتكبها بشكل يومي بحق أبناء اليمن .

وأدان البيان سلسلة المجازر التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين الأبرياء في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، تعز ، صعدة ، حجة و ذمار وراح ضحيتها أكثر من 150 شهيد وجريح .

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الإدارة الأمريكية و النظام السعودي لوقف المجازر ، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة جماعية وحصار جوي وبحري وبري تسبب في معاناة إنسانية كبيرة .

سبأ
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