محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب البعث : العدوان السعودي تجاوز كل الخطوط الحمراء صنعاء- سبأ:



أكدت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن أن العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني تجاوز كل الخطوط الحمراء ، وانتهك القوانين والمواثيق الدولية والشرائع السماوية .



ولفتت القياد القطرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تحالف العدوان لم يعد يكترث للأصوات والمواقف المُنددة بجرائمه الوحشية التي يرتكبها بشكل يومي بحق أبناء اليمن .



وأدان البيان سلسلة المجازر التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين الأبرياء في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، تعز ، صعدة ، حجة و ذمار وراح ضحيتها أكثر من 150 شهيد وجريح .



ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الإدارة الأمريكية و النظام السعودي لوقف المجازر ، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة جماعية وحصار جوي وبحري وبري تسبب في معاناة إنسانية كبيرة .

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ