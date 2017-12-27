[27/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ـ استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان صمت الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن إزاء جرائم تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية والخدمية في عدد من المحافظات .
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي تساند تحالف العدوان ، وكل الصامتين مسئولية استمرار النظام السعودي في عدوانه وتجاهله لحقوق المدنيين .
واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الصمت الدولي غطاءً لتمادى هذا النظام في تكرار جرائمه ومجازره الوحشية ضد المدنيين .
وأكد الكحلاني أن عدم استجابة المجتمع الدولي لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم شجعهم على إمعانهم في مواصلة استهداف الشعب اليمني وتدمير مقدراتهم ومكتسباتهم .
سبأ