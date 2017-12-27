مجازر جديدة لطيران العدوان تخلّف أكثر من 120 شهيداً وجريحاً ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجازر جديدة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية خلّفت أكثر من 120 شهيداً وجريحاً في محافظات تعز ، الحديدة ، صعدة وصنعاء بينهم نساء وأطفال. ​بوليفيا: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بيع للكرامة أدان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلى إلى مدينة القدس المحتلة مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية. تراجع أسعار النفط تراجعت اليوم أسعار النفط في آسيا تحت تأثير عمليات سحب ارباح على إثر الارتفاع الذي حققته يوم الثلاثاء. الدوري الإنجليزي الممتاز..ليفربول يعمق ليفربول يعمق جراح سوانزي بخماسية حقّق فريق ليفربول فوزًا سلسًا على ضيفه متذيل الترتيب سوانزي سيتي بخماسية نظيفة مساء امس على ملعب "أنفيلد"، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.