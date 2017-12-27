عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسكو تنتقد تدخل واشنطن في الانتخابات الروسية موسكو-سبأ:



اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن رفض لجنة الانتخابات في روسيا تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا لانتخابات الرئاسة تدخلا مباشرا في الانتخابات الروسية.



وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كتبت في حسابها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن “هذا التصريح للخارجية الأمريكية والذي لن يكون وحيدا حسب قناعتي هو تدخل مباشر في عملية الانتخابات وكذلك في شؤءون الدولة الداخلية”.



وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن “موقف الخارجية الأمريكية مثير للسخرية لأن الأمريكيين هم الذين أطلقوا على قناتي روسيا اليوم وسبوتنيك تسمية عملاء أجانب ويلاحقون وسائل الإعلام الروسية في مختلف أنحاء العالم ويخصصون أموالا هائلة لمواجهة ما يسمى الدعاية الروسية”.



وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كلاي نويل أعرب في وقت سابق عن “قلقه” بشأن اتخاذ لجنة الانتخابات المركزية الروسية قرارا برفض تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار العام المقبل.

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ