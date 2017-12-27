محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجازر جديدة لطيران العدوان تخلّف أكثر من 120 شهيداً وجريحاً صنعاء- سبأ:



ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجازر جديدة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية خلّفت أكثر من 120 شهيداً وجريحاً في محافظات تعز ، الحديدة ، صعدة وصنعاء بينهم نساء وأطفال.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بعدة غارات سوق شهرة بمنطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية في محافظة تعز ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن في حصيلة غير نهائية .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب وأربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية موزع ، في حين استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية المناطق المجاورة لمصنع الرنج ومستشفى ابن سيناء بمديرية صالة ما أدى إلى حدوث أضرار مادية .



وفي محافظة الحديدة أفاد المصدر أن 14 مواطناً من أسرة واحدة استشهدوا إثر غارة استهدفت مزرعة في مديرية التحيتا ، مبيناً أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على مديرية الخوخة وسواحلها ونفذ طيران الأباتشي أكثر من أربع طلعات على الخوخة وضواحيها ومشّط الساحل .



واستشهدت امرأة وطفلة بغارة على منطقة الجثم بمديرية رازحفي محافظة صعدة ، فيما أصيبت امرأة ورجل وطفل بجروح خطيرة جراء غارة على منزل مواطن بمنطقة بني معين بالمديرية ذاتها، وشن الطيران سبع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارة على منطقة مندبة بمديرية باقم .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على قرية عيال محمد بمديرية نهم أدت إلى استشهاد مواطن وتدمير منزله وتضرر منازل مجاورة ، كما شن غارة على معسكر صبرة بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على جبل بحرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، و ثمان غارات على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة ، و غارة أسفل الجبل الأحمر بمديرية الزاهر في محافظة الجوف .



وفي نجران شن طيران العدوان غارتين على موقع الطلعة.

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ