عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان والفلبين ترفضان نقل سفارتيهما إلى القدس القدس المحتلة – سبأ:



أكدّت اليابان والفلبين عبر وزيري خارجيتهما رفضهما نقل سفارتيهما في "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.



وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو في محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء إن اليابان لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، مضيفًا أن اليابان تعتبر القدس واحدة من ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين تسويتها بموجب مفاوضات مباشرة.



وأكد مجددًا دعم اليابان لحل الدولتين والحاجة إلى إعادة تنشيط الجهود في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الأردن لإحلال السلام في الشرق الأوسط.



بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو إن بلاده لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، نافيًا تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها، مضيفًا أن "إسرائيل" لم تطلب مطلقًا من الحكومة الفلبينية النظر في تلك الخطوة.



وتابع في مقابلة مع شبكة "جي إم إيه" التلفزيونية في مانيلا "لقد أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لم تجرِ أي مناقشة أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب". مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية تؤيد حل الدولتين وترغب في القيام بدور صانع السلام في الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل".



وقال: "نحن مع حل سلمي للنزاع".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عشر دول من بينها الفلبين ورومانيا وجنوب السودان، تدرس نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس بعد محادثات مع "إسرائيل".



يشار إلى أن الفلبين واحدة من 35 دولة امتنعت عن التصويت الأسبوع الماضي على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرفض قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ