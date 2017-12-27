عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسكو تفرض جملة قيود على واشنطن في إطار اتفاقية السماء المفتوحة موسكو-سبأ:



أعلن مصدر عسكري روسي أن موسكو قررت اعتبارا من الأول من يناير 2018 فرض جملة من القيود على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية (السماء المفتوحة) التي انضم إليها البلدان.



ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر الروسي قوله: “سنعيد النظر في قائمة المطارات التي فتحنا أجواءها أمام الطائرات الأمريكية وذلك في رد مواز على تدابير مشابهة أعلنت واشنطن نيتها اتخاذها تجاهنا” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم اغلاق أجواء عدد من المطارات في وجه المراقبين الروس فوق ألاسكا وهاواي والحد من مسافات التحليق المسموحة في الأجواء الأمريكية.



يشار إلى أن 27 بلدا عضوا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي كانت قد وقعت في هلسنكي سنة 1992 اتفاقية السماء المفتوحة لتعزيز التعاون والثقة بين الدول الأعضاء حيث تتيح الاتفاقية للبلد العضو جمع المعلومات حول قوات البلد العضو الآخر المسلحة والوقوف على نشاطاته العسكرية التي قد تثير قلق الآخرين.



ويبلغ عدد أعضاء السماء المفتوحة في الوقت الراهن 34 دولة بينها روسيا التي التحقت بالاتفاقية في أيار عام 2001.

سبأ [27/ديسمبر/2017]سبأ