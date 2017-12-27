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تراجع أسعار النفط
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  اقتصاد
تراجع أسعار النفط
[27/ديسمبر/2017]
سنغافورة –سبأ:

 تراجعت اليوم أسعار النفط في آسيا تحت تأثير عمليات سحب ارباح على إثر الارتفاع الذي حققته يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) قد تراجع 25 سنتا ليصل الى 59,72 دولار، فيما تراجع سعر برميل البرنت النفط المرجعي الاوروبي 31 سنتا وبلغ سعره 66,71 دولار.

وكانت اسعار النفط قد سجلت ارتفاعا يوم أمس الثلاثاء بسبب عدد من العوامل من بينها انفجار أنبوب للنفط في منطقة مرادة على بعد نحو 400 كلم جنوب غرب بنغازي متسببًا في اندلاع حريق ضخم وخفض الانتاج أكثر من 70 ألف برميل يوميا.

ويعود الانبوب لشركة الواحة النفطية الليبية التي تضخ حوالي 250 ألف برميل يوميا من حقول الجنوب تنقل الى ميناء السدرة.

سبأ
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