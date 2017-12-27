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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:58:38م
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  عربي ودولي
مقتل جنديين عراقيين وإصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
[27/ديسمبر/2017]
بغداد-سبأ:

قتل جنديان عراقيان وأصيب ضابط برتبة مقدم جراء انفجار إرهابي في محافظة كركوك شمال شرق العراق.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية (واع) بأن “عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في قرية غيدا التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك انفجرت الليلة الماضية لدى مرور دورية للجيش العراقي ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ضابط برتبة مقدم من اللواء 60 الفرقة 20 بالجيش العراقي”.

وأضاف المصدر أن عناصر الدورية قاموا بنقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج ونقلوا جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.

وكان عراقي قتل وأصيب أربعة آخرون الأسبوع الماضي جراء انفجار عبوتين ناسفتين شمال وغرب بغداد.

سبأ
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