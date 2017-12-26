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إقرار وثيقة مناهج التربية المهنية للثانوية العامة
[26/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة العليا للمناهج في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، وثيقة مناهج التربية المهنية للثانوية العامة بالتعاون مع مركز البحوث والتطوير التربوي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره الخبير الوطني الدكتور عبداللطيف حيدر، تقرير لجنة المراجعة لمناهج التربية المهنية الذي تم إثرائه بملاحظات أعضاء اللجنة العليا للمناهج.
وفي الاجتماع أكد الدكتور الحامدي حرص الوزارة وسعيها المستمر لتحديث وتطوير المناهج لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وفقا للمعيار الدولية .. منوها بجهود ال جي أي زد وإسهاماتها في دعم التعليم.
من جهته أشار وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف إلى أهمية الوثيقة وإسهامها في توجيه الطلاب نحو التعليم المهني وخلق ثقافة مهنية تساعدهم في إيجاد فرص عمل.
سبأ